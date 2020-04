Cultura de Angra dos Reis abre novamente o cadastro de artistas

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 17:05 horas

Angra dos Reis- O Cadastro Fazedores de Cultura foi aberto novamente, sendo destinado a grupos, instituições e profissionais de arte e cultura de Angra dos Reis. As inscrições podem ser feitas, gratuitamente, até o dia 08 de maio pelo site: www.angra.rj.gov.br/fazedoresdecultura. Depois de cinco dias úteis, o artista receberá a confirmação do seu cadastro por e-mail.

O intuito é dar oportunidade aos artistas que, por algum motivo, não fizeram a inscrição na primeira edição do cadastro.

– Com isso, poderemos atualizar a lista de inscritos e mapear com mais clareza a oferta do mercado cultural da cidade, além de poder trabalhar com a nova base de dados. Lembrando que ter o cadastro é um dos critérios para participação em possíveis ações a serem lançadas – informou Marlene Ponciano, secretária-executiva de Cultura e Patrimônio, acrescentando que cada proponente poderá inscrever-se em mais de um segmento artístico.

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: cultura@angra.rj.gov.br ou pelos telefones de plantão da Secretaria de Cultura: (24) 999881737 / (24) 99837-0087 / (24) 99922-1584 / (24) 99848-1743.

Documentos necessários

Requerente pessoa física:

a) cópia da cédula de identidade; b) cópia do CPF; c) currículo atualizado e documentos que comprovem o desempenho, no Município de Angra dos Reis, há pelo menos 2 (dois) anos, de atividades artísticas e culturais compatíveis com o objeto da inscrição, tais como: fotos, catálogos, reportagens de jornais e revistas, folders, cartazes e publicações.

Requerente pessoa jurídica: