Cultura de Angra lança edital

Matéria publicada em 6 de novembro de 2021, 15:28 horas

58 iniciativas serão premiadas com R$ 2,5 mil cada

Angra dos Reis – Cumprindo a determinação do prefeito Fernando Jordão, que é compromisso com a cultura, a Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio lançou nessa sexta-feira, dia 5, a Chamada Pública 01/2021/FMC, publicada na edição 1.403 do Boletim Oficial do Município, do dia 5 de novembro de 2021. Os projetos poderão ser inscritos até o dia 30 de novembro.

De acordo com o edital, o primeiro próprio do município deste ano com recursos do Fundo Municipal de Cultura, serão injetados R$ 148 mil na economia da cidade.

– Serão contemplados 58 projetos, cada um recebendo R$ 2,5 mil – celebrou o secretário Andrei Lara.

Como condicionante para participar do edital, o agente cultural deve constar no cadastro municipal de Fazedores de Cultura, que é feito exclusivamente pelo portal da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br), na página da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, e fica aberto até o próximo dia 24.

– A nossa preocupação é desburocratizar a produção cultural em Angra e, assim, estimular a participação do nosso movimento cultural – anunciou Andrei, após explicar como se dará a prestação de contas do projeto contemplado, comumente o grande gargalo de quem tem pouca ou nenhuma experiência em editais públicos.

– Esse edital é praticamente um prêmio aos Fazedores de cultura. A única prestação de contas que será exigida é a comprovação de que o projeto tenha sido executado. Com mais essa ação, seguimos o caminho apontado pelo prefeito, que é o de chegar aos mais diversos atores culturais do nosso município, descentralizado o fazer cultural angrense – salienta Andrei Lara.

Assim como nos outros editais dos governos federal e estadual, a Secretaria Executiva de Cultura coloca o seu Escritório de Projetos à disposição do fazedor de cultura da cidade, sendo que o atendimento deve ser agendado por meio do 3365-7221.