Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 10:31 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda realiza neste sábado junto aos alunos do curso de Atendente de Farmácia, a aula de encerramento das atividades.

A capacitação, realizada durante seis sábados, aconteceu na Casa do Trabalhador, na Vila Odete e contou com ensinamentos teóricos e práticos, em cinco módulos de aprendizagem.

Durante a capacitação os estudantes receberam informações sobre empreendedorismo e administração, atribuições dos atendentes de farmácia, serviços farmacêuticos, descarte de medicamentos, entre outros.

Além das aulas teóricas, no último sábado (10), os alunos participaram de uma aula prática. A atividade aconteceu na Farmácia Retiro, no Centro, onde tiveram a oportunidade de conhecer de perto a rotina de trabalho dos profissionais que atuam no ramo.

De acordo com a Secretaria de Trabalho, para que possam ser certificados, os estudantes passarão por uma prova de conclusão de curso, que acontecerá ao término da aula.

Curso de Recepcionista

Outra turma que também concluirá as atividades neste sábado é a do curso de recepcionista. A qualificação, que está em sua segunda turma, também aconteceu na Casa do Trabalhador. Ao todo foram 30 horas/aula, que foram realizadas no decorrer de três semanas, em seis módulos de aprendizagem.