Curso de capacitação para Guias de Turismo é promovido em Angra

Angra dos Reis – A TurisAngra em parceria com o Sebrae, está promovendo um curso de capacitação para Guias de Turismo do município de Angra, com o objetivo de aprimorar as habilidades e conhecimentos dos guias locais.

No curso serão ensinadas técnicas de negociação, definição de preço e venda, mídias sociais para negócios entre outros assuntos essenciais para garantir uma experiência segura e enriquecedora aos visitantes.

O curso acontecerá em quatro datas diferentes, uma por mês. A capacitação é gratuita para guias com Cadastur de Angra dos Reis e acontece nos dias 2 de abril, 7 de maio, 4 de junho e 2 de julho.

As inscrições são limitadas e estão abertas até o dia 20 de março, sendo feitas através do link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cYIpl9cbxUqTW4it3vY2zNkdZvjQ2i1DtWFGbKK9Ib5UN0FZQzBMQU81Uzg3MFVXQzVOOUUxRlhPTS4u

