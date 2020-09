Guarda Municipal retoma curso de formação para aprovados em concurso em Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 09:38 horas

Aprovados retornaram às aulas teóricas com medidas preventivas

Volta Redonda- Após o treinamento ser interrompido por conta da pandemia de Covid-19, em março deste ano, os alunos do curso de formação da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) que foram aprovados em concurso público retornaram às aulas presenciais na terça-feira, dia 8.

A primeira aula presencial após a pandemia dos 42 aprovados no concurso público foi realizada no Teatro Prof. Jesus Moreira Maciel, anexo ao Colégio João XVIII, no bairro Retiro. Na ocasião, estiveram presentes secretários e gestores de autarquias municipais.

O curso foi retomado com as aulas teóricas que devem durar até o fim deste mês. A partir de outubro será iniciado o estágio prático, com os grupos divididos em áreas de atuação da Guarda, como trânsito, Cisp (Centro de Inteligência e Segurança Pública), patrimônio, praças, Estádio Raulino de Oliveira, entre outras áreas.

De acordo com Valdo Gomes Rocha, corregedor da GMVR e coordenador do curso de formação da Guarda Municipal, o teatro comporta o efetivo de alunos dentro da regra de distanciamento social, que define até um terço de ocupação do espaço.

“Todos têm seu próprio álcool em gel, usam máscara e também disponibilizamos álcool para uso de todos que estão cumprindo o distanciamento. O espaço também é limpo e higienizado. Tudo está sendo feito para preservar a saúde dos alunos e dos instrutores”, explicou Valdo.

Durante o curso de formação, serão ministradas aulas sobre Direitos Humanos, Técnicas de Abordagem, armamentos menos letais, entre outros. O treinamento também contará com a parceria de secretarias municipais como as de Esporte e Lazer (Smel), de Meio Ambiente (SMMA) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), além de instituições como o Corpo de Bombeiros.

O coordenador Valdo explicou ainda que restam em torno de 300 horas de aula para concluir o trabalho de instrução e a previsão é que os novos guardas municipais estejam formados em dezembro, já para atuação no período natalino, que registra grande movimentação nas ruas.

O morador do bairro Voldac, Marcio Valério dos Santos, de 27 anos, afirmou que o período de espera pela retomada do curso foi de muita ansiedade. “Quando fiquei sabendo que o curso ia voltar, foi um misto de alegria e alívio. Alegria por saber que ia poder voltar a receber todo o conhecimento e alívio por saber que, de certa forma, essa situação do vírus está um pouco controlada, permitindo que voltasse, assim como outros setores”.