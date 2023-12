Curso de Medicina do UniFoa recebe certificado do selo SAEME

Volta Redonda – No final de novembro, o coordenador do curso de Medicina no UniFOA, Júlio Aragão, esteve em Brasília para receber o certificado do Sistema de Acreditação Médica (SAEME) do Conselho Federal de Medicina (CFM), durante uma cerimônia que reconheceu 20 faculdades de medicina com o prestigioso selo de Acreditação SAEME.

O SAEME é um sistema que valida a qualidade dos cursos médicos, assegurando que possuem a qualificação necessária para formar profissionais capacitados. A cerimônia, marcando o encerramento de um ciclo de avaliações, ocorreu durante uma sessão plenária do CFM no último dia de novembro.

Ao longo de 2023, o SAEME-CFM avaliou 30 cursos que optaram voluntariamente por esse processo, que se estende por até 183 dias em cada instituição. Essa análise compreende quatro etapas, avaliando a gestão e o programa educacional, o corpo docente e discente, bem como o ambiente educacional. Essa abordagem minuciosa possibilita a identificação de aspectos de excelência e áreas que necessitam de aprimoramento.

Júlio Aragão, expressando seu orgulho e satisfação, destacou que esta é a terceira vez consecutiva que o curso recebe o cobiçado selo. Ele ressaltou a importância da certificação, pois ela é afiliada a uma rede internacional de certificadores, que oferece aos alunos do UniFOA oportunidades facilitadas para vivências internacionais e validações de diplomas.

“Muitos dos nossos alunos poderão pleitear experiências no exterior ou até mesmo validar seus diplomas com mais facilidade, graças ao fato de pertencermos a uma instituição certificada internacionalmente. Essa certificação não apenas atesta nossa qualidade, mas também reflete nosso comprometimento com um ensino de ponta, diferenciado e preocupado com diversos indicadores de qualidade. Certamente, temos um diferencial significativo para o curso”, afirmou o professor Júlio.

Considerando que existem quase 400 escolas de medicina no Brasil, o reconhecimento de 20 universidades, como a do UniFOA, destaca-se como um ponto fora da curva nesse universo competitivo, ressaltando o compromisso da instituição com a excelência no ensino médico.