Curso de pilotagem pode diminuir número de acidentes com motos em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 08:10 horas

Aumento no número de acidentes levou a prefeitura a lançar curso gratuito de pilotagem

Volta Redonda – Evitar acidentes e mortes. Essa é a proposta do curso de pilotagem lançado pelo prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, nesta quinta-feira (23) depois de a cidade registrar um aumento significativo nos indicadores de acidentes e mortes no trânsito em 2023. Para se ter ideia, somente em janeiro deste ano foram 45 acidentes com motos, fazendo com que a média mensal atingisse 1,5 acidentes por dia.

O prefeito Antonio Francisco Neto disse que o curso foi um pedido do vice-prefeito e diretor geral do HSJB, Sebastião Faria. “Hoje, infelizmente, o condutor de motocicleta tem sido o maior causador dos acidentes, muitos lamentavelmente fatais. O Poder Público, então, contratou o piloto profissional e multicampeão Helder Shad, porque nós queremos evitar acidentes e salvar vidas. Vamos iniciar o curso na primeira segunda-feira de março”, disse Neto.

Segundo Neto, de julho a dezembro de 2021, o Hospital São João Batista (HSJB), referência no interior do estado em traumato-ortopedia, registrou uma média mensal de 23 acidentes com motocicletas. De janeiro a junho de 2022, a média foi de 24. De julho a dezembro do ano passado, o número subiu para 32.