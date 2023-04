Curso do Sebrae voltado para pequenos negócios está com inscrições abertas - Diário do Vale

Curso do Sebrae voltado para pequenos negócios está com inscrições abertas

Matéria publicada em 5 de abril de 2023, 18:42 horas

Objetivo é capacitar empreendedores para o fornecimento de produtos e serviços junto à administração pública

Angra dos Reis – Microempreendedores individuais, microempresários e pequenos empresários têm uma oportunidade de aperfeiçoamento e atualização profissionais. A Prefeitura de Angra e o Sebrae oferecem no próximo dia 17 de abril (segunda-feira) um curso voltado para pequenos negócios, com o objetivo de capacitar empreendedores a fornecerem produtos e/ou serviços para a administração pública, em especial pelo pregão eletrônico, com base na nova lei de licitações e contratos. O curso, parte integrante da consultoria Acelera Compras, será ministrado às 17h, no escritório regional do Sebrae Costa Verde/Angra dos Reis (rua Coronel Carvalho, 13, Centro).

O conteúdo irá abordar oportunidade de negócios; informações básicas sobre as modalidades tradicionais de licitação; capacitação na modalidade pregão e aprofundamento em suas regras e rotinas, com foco no formato eletrônico; integração das rotinas do pregão eletrônico ao capítulo V da LCF nº 123/2006, que estabelece tratamento diferenciado para pequenos negócios; orientação sobre o processo de habilitação junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf); uso do site compras.gov.br como plataforma virtual de fornecimento para a administração pública; apresentação de ferramentas de monitoramento das oportunidades para o fornecimento à administração pública; análise de risco simplificada; etc.

O curso é gratuito, e as vagas são limitadas. Os interessados devem efetuar a inscrição pelo endereço abaixo:

https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-forncedores-como-utilizar-o-pregao-eletronico/1927733