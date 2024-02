Curso gratuito de confeitaria forma 25 jovens em Angra

Angra dos Reis – O curso gratuito de confeitaria “Faça e Venda Doces”, da Secretaria Executiva da Juventude de Angra dos Reis, voltado para jovens entre 15 e 29 anos interessados em desenvolver uma renda extra, encerrou-se nesta segunda-feira (5) com uma grande aula prática. No total, 25 alunos se formaram no curso.

Ministrado pelo chef Patrick Santos, de Angra dos Reis, o curso teve uma duração de três aulas, ocorrendo nos dias 22 e 29 de janeiro, com o encerramento em 5 de fevereiro. As duas primeiras aulas ocorreram na Casa da Juventude, enquanto a terceira teve como sede o Instituto Gourmet, com o apoio dos Supermercado Zona Sul, que cedeu os insumos usados pelos alunos.

– Estou muito feliz e grato por poder compartilhar os meus conhecimentos de confeitaria com tantos jovens. Isso sempre foi o meu sonho. Quando eu comecei na confeitaria, eu tinha 14 anos. Comecei vendendo bolos de pote nas ruas. Hoje, tendo essa notoriedade com meu trabalho, é muito bom estar ajudando os jovens. É uma grande realização para mim. Obrigado Prefeitura de Angra e Secretaria da Juventude por essa grande realização – disse o chef Patrick Santos.

A primeira aula teve como foco capacitar os participantes para empreenderem a partir de suas residências, criando doces acessíveis e comercializáveis ao longo do ano. A segunda aula concentrou-se na produção de itens específicos para a Páscoa, como ganaches, brownies e ovos de chocolate. Por fim, a terceira aula abordou a criação de estratégias para a produção de produtos exclusivos, além de técnicas de marketing para confeitaria, explorando o tema “Como criar desejo e fazer com que seu produto seja desejado pelo seu cliente”.

– Queremos expressar nossa gratidão ao chef Patrick Santos por dedicar seu tempo e conhecimento aos nossos alunos. Foi uma experiência incrível. A Prefeitura de Angra reafirma seu compromisso em incentivar o empreendedorismo entre os jovens locais, proporcionando diversos cursos por meio de nossa secretaria. Este é apenas o primeiro de uma série de cursos planejados para 2024 – comentou o secretário Executivo da Juventude, William Gama.