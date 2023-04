Curso solidário de teatro está com inscrições abertas em BM

Matéria publicada em 26 de abril de 2023, 09:29 horas

Barra Mansa – Adolescentes entre 12 e 15 anos de idade que queiram fazer teatro terão a oportunidade de se inscrever para receber aulas. A iniciativa é uma parceria entre o Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal) e a Companhia Teatral Granada, e tem como objetivo estimular o desenvolvimento pessoal e artístico dos jovens por meio da prática teatral.

Os interessados devem se inscrever na sede do Grebal, de terça a sexta-feira, das 13h às 17h. Haverá apenas uma taxa de inscrição, no valor de R$ 50, que deve ser paga no ato da inscrição para garantir a vaga. Mensalmente, será solicitada a doação de dois quilos de ração para gatos, sem corantes, como parte da campanha social do grêmio.

As aulas estão previstas para começar no dia 6 de maio e serão realizadas sempre aos sábados, às 14h, também na sede, até o fim deste ano. O curso será ministrado pelo professor de teatro Paulo Rangel, presidente do Grebal, e contará com exercícios de interpretação, expressões corporal e facial, improvisação, desinibição, além da montagem de um espetáculo.

Segundo Rangel, os alunos terão a oportunidade de aprender de forma prática as técnicas de interpretação e se desenvolver em diversas áreas, como a concentração e a segurança em público. Ele defende que o teatro na adolescência pode trazer inúmeros benefícios, como a concentração ao longo da vida, sendo um instrumento de grande propulsão no desenvolvimento pessoal.

Para tirar dúvidas e obter outras informações, o contato deve ser feito pelo WhatsApp (24) 99912-1975. O Grebal fica localizado na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44 – Centro, Barra Mansa, local onde é feita a inscrição e realizados os encontros.