Cursos agrícolas para profissionais do Desenvolvimento Rural são oferecidos em Porto Real - Diário do Vale

Porto Real – A sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Porto Real (SMDR) recebeu nesta segunda-feira (6) um curso de Tratorista Agrícola e de Operação e Manutenção. A ação, que ocorreu em parceria com o Sindicato Rural de Resende e o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), foi voltada aos profissionais que fazem a operação dos equipamentos.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Martins (Andrinho), nos últimos meses a pasta recebeu novos equipamentos que visam auxiliar o atendimento aos produtores do município.

“Desde dezembro recebemos uma nova Batedeira de Cereais, um Arado Reversível, uma Colhedora de forragens e uma Carreta Basculante de 4 toneladas”, destaca Andrinho.

“Não adianta só adquirir novos equipamentos, também é preciso capacitar nossos profissionais, e claro, não tenho dúvidas que os produtores serão os principais beneficiados”, disse o prefeito Alexandre Serfiotis.

Estiveram presentes no curso os profissionais do Sindicato Rural de Resende: Leandro (instrutor do Curso); Alberto Figueiredo (Presidente do Sindicato); Ismar (vice-presidente); Itamar (diretor financeiro); Thais (mobilizadora) e Dr. Janilson (conselheiro fiscal do sindicato).