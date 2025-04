Cursos EAD da Nova UBM têm mensalidade pela metade do valor 

Sul Fluminense – O Centro Universitário de Barra Mansa (Nova UBM) está com matrículas abertas para os cursos de graduação à distância (EAD) do UBM Connect. A instituição recebeu nota máxima (5) no conceito do Ministério da Educação (MEC) para a modalidade, e oferece formação em diferentes áreas com flexibilidade de horários.

Entre os cursos disponíveis estão Gestão de Recursos Humanos, Logística, Manutenção Industrial, Pedagogia, Serviço Social e Sistemas de Informação.

As aulas são realizadas por meio de uma plataforma digital, que disponibiliza materiais didáticos e suporte de professores. O modelo permite que os alunos organizem sua rotina de estudos conforme sua disponibilidade.

Segundo a coordenadora do Ensino à Distância da Nova UBM, Cida Coelho, o formato EAD amplia o acesso ao ensino superior e possibilita a capacitação profissional sem a necessidade de deslocamento. “O UBM Connect foi desenvolvido para oferecer uma experiência de ensino que alia flexibilidade e qualidade, proporcionando um aprendizado acessível e eficiente”, afirma.

A instituição também oferece desconto nas mensalidades para novos alunos. O valor, que antes era de R$ 240,00, está reduzido para R$ 120,00. Os interessados podem se inscrever pelo site www.ubm.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (24) 3325-247 para mais informações.