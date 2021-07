Cursos presenciais são reiniciados na Casa de Cultura de Itatiaia

Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 11:44 horas

Itatiaia- Depois de permanecer um bom tempo sem atividades presenciais em razão da pandemia do Coronavírus, os cursos presenciais na Casa de Cultura de Itatiaia já estão de volta.

E para marcar o retorno dos cursos presenciais da Casa da Cultura, a Superintendência Municipal de Cultura realizou nesta segunda-feira, dia 12, a aula inaugural do curso de Artesanato. A atividade, que atualmente reúne 30 alunas é dividida em turmas de pintura em tecido, arte em feltro e customização.

De acordo com a Superintendência Municipal de Cultura, a abertura seguiu todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS, contra a Covid-19, como o uso de máscara, uso de álcool em gel, aferição da temperatura e distanciamento social.

Durante a abertura foi realizada uma homenagem a aluna mais antiga da Casa da Cultura, Dona Tita, que recebeu um buquê de flores. Logo em seguida as alunas participaram de um café que foi servido no local.

Conforme explica o superintendente de Cultura, Jefferson Santos, como medida de proteção contra a Covid-19, o retorno dos alunos às aulas está acontecendo de forma gradual, com número limitado de alunos em sala de aula e regras de distanciamento.

– Estamos atentos e seguindo todas as recomendações de saúde para o retorno das aulas. Os espaços das salas na Casa da Cultura são bastante amplos e demarcados, sendo possível assim acomodar os nossos alunos de dança e demais atividades com as regras de distanciamento necessárias – disse.

O Superintendente ressaltou ainda a importância das atividades culturais para o bem estar da população.

– Sabemos que o bem estar físico e a saúde mental são muito importante e eles passam também pelas atividades culturais. Porém, como estamos enfrentando um período de pandemia tudo tem que ser feito de forma muito segura e por esse motivo nosso retorno acontecerá seguindo todas as regras de saúde e segurança, – finalizou.

De acordo com o cronograma os cursos que retornam com as atividades essa semana serão: Dança (balé, contemporânea, danças urbanas, baby class, jazz) e artesanato (costumização, pintura em tecido, e arte em feltro).

Na próxima semana o retorno será para os alunos dos cursos de música (saxofone, clarinete, teclado, violão, pífaro, percussão, canto).

Inscrições

As pessoas interessadas em participar dos cursos da Casa da Cultura já podem se inscrever, para isso basta comparecer na Unidade Cultural de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30 às 20h. É necessário apresentar cópia da certidão de nascimento ou identidade, do CPF, comprovante de residência, uma fotos 3×4, atestado médico para os alunos que farão aulas práticas que exigem atividades físicas e declaração escolar. No caso de menores de idade, deve-se levar a cópia dos documentos dos responsáveis. As vagas são limitadas.

A Casa da Cultura fica localizada Rua Antônio Gomes de Macedo, nº 331, Centro. O telefone de contato é (24) 3352 2077.