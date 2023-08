Dados do ISP mostram que 10.788 mulheres foram vítimas de violência na região em 2021

Sul Fluminense – Dados do Dossiê Mulher, rastreados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio (ISP), mostram que pelo menos 10.788 mulheres foram vítimas de violência no Sul Fluminense. Os números mais recentes são de 2021. As porcentagens confirmam o que se vê no noticiário: os casos de violência contra mulheres e meninas têm aumentado em todo o país, e boa parte deles tem como agressor companheiros ou pessoas da própria família.

Para se ter uma ideia, quando se fala de violência psicológica contra mulheres na região, os números do Dossiê Mulher mostram que das 3.682 vítimas, 52,9% foram agredidas por seus companheiros ou ex-companheiros – neste caso, 60,2% delas tinham entre 30 e 59 anos. Já quando o tema é violência física, o relatório aponta que das 3.151 vítimas, 35,9% eram casadas ou viviam junto com seus parceiros.

De acordo com Luciana Pimentel Cavallari, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Itatiaia, em muitos casos os parceiros já demonstram sinais de que o relacionamento se tornará abusivo, de alguma forma, desde o início do namoro. A maioria das mulheres nem se dá conta disso, por desconhecimento de que o que parece ser ‘cuidado’ é, na verdade, uma forma de controle inicial que poderá evoluir com o tempo para a violência.

Luciana desenvolve um trabalho de ampliação da conscientização e do combate à violência contra a mulher em Itatiaia. Segundo ela, no namoro o homem já dá alguns sinais de que a relação vai evoluir para um abuso, como algumas proibições que, após o casamento, se tornam formas de controle.

Outros tipos de violência

“Muitas mulheres acreditam que violência é só a violência física, quando chegam às vias fato, e desconhecem que existem outras formas de abuso como: sexual (forçar a relação), psicológica, moral, institucional e patrimonial, de gênero, além da doméstica e familiar”, afirma Luciana. Segundo ela, forçar a relação sexual – quando só a vontade do agressor é que importa – é um tipo de abuso comum; um tipo de violência velada, que as mulheres não notam até mesmo por questões culturais, já que historicamente, na sociedade patriarcal, a mulher ‘deve obediência ao homem’.

Outro tipo de violência silenciosa, diz Luciana, é a patrimonial, quando o parceiro começa a controlar as finanças da companheira. “Um exemplo é quando ele começa a comprar coisas no cartão dela e não paga, começa a pedir dinheiro, fazendo com que a pessoa se endivide, caracterizando um tipo de estelionato emocional. Outro exemplo é proibir que a mulher tenha sua própria renda, que ela trabalhe, e passe a depender dele para comprar até objetos de uso pessoal”, afirma.

De acordo com a secretária, outra forma de violência patrimonial é quando o parceiro danifica bens materiais da pessoa ou se apodera de algo que não lhe pertence. “Outro modo é esconder a própria situação financeira da mulher. A vida do casal deve ser compartilhada entre os dois; a partir do momento que um dos parceiros esconde, foge da cumplicidade”, exemplifica.

Violência familiar

A violência doméstica pode ser familiar também. Um caso de violência patrimonial recente, amplamente divulgado pela mídia, é o da artista Larissa Manoela. Só que, nesta situação, a violência não foi praticada pelo marido: Larissa alega que os pais se apropriaram de seus bens materiais.“Há casos também de filhos que se apropriam de bens ou do dinheiro dos pais e a pessoa deixa de ter autonomia sobre o seu dinheiro”, acrescenta Luciana.

Ela destaca também os casos de violência obstétrica, que muitas pessoas nem sabem que existe. “Há uma lei em que o parceiro tem o direito de acompanhar a gestante nas consultas e na hora do parto. Um caso conhecido desse tipo de violência praticada contra a mulher na hora do parto foi do anestesista que estuprou uma paciente durante a cirurgia”, recorda.

Mulheres na política

Outro tipo de violência pouco comentado é a praticada contra mulheres na política. “Já temos um número pequeno de mulheres na política e elas são desrespeitadas e agredidas constantemente por homens, como o caso de uma deputada que foi abraçar outro deputado no plenário e ele colocou as mãos nos seios dela”, salienta a secretária, acrescentando que todos esses exemplos são fatos existentes no dia a dia das pessoas do sexo feminino; muitas não se davam conta e, agora, estão ficando mais aparentes e se tornando crimes.

Para Luciana Cavallari, a divulgação desses fatos pela mídia e os trabalhos de conscientização devem aumentar e se fazem necessários também para os homens. Afinal, diz, muitos foram educados de forma machista e não se dão conta que estão praticando alguma forma de abuso.

“Precisamos falar ao máximo para os homens para eles entenderem que estão sendo machistas e abusadores. Muitos cresceram ouvindo frases como: homem não chora, mulher tem que obedecer ao marido, mulher casada não se comporta de determinada forma. Esses paradigmas precisam ser quebrados. De nada adianta a gente falar se não falar também para os homens. Segundo a ONU (Organizações das Nações Unidas) ainda irá demorar cerca de 300 anos para haver a igualdade de gênero”, conclui.

Como saber se o relacionamento é abusivo?

Segundo Luciana Cavallari, o homem geralmente dá sinais como: implicar constantemente com a roupa; proibir que a companheira saia com as amigas; tentar controlar a vida da mulher impondo horários e formas de comportamento; proibir o contato com a família ou com alguém que ele acredita que tenha influência ‘negativa’ sobre a companheira, entre outros.

“A chave é querer controlar muito já no início do relacionamento. Não espere que ele vá mudar, porque a tendência é piorar. O ciclo da violência é sempre o mesmo: ele agride, depois vem com uma flor, uma joia… O casal entra numa fase de lua de mel e depois o homem volta a agredir” disse Luciana, acrescentando que se o homem realmente quiser mudar, precisa buscar ajuda especializada.