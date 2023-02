Daniel Lopes se apresenta no teatro Gacemss - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2023, 16:48 horas

Volta Redonda – O ator, publicitário e comediante carioca, Daniel Lopes se apresenta neste sábado (11), às 20h30, no teatro Gacemss 1, em Volta Redonda.

Tendo seu primeiro show de stand up no Gacemss, o artista começou a investir na comédia em 2012 após ser finalista do concurso do Comédia em Pé no Top Shopping.

Em 2020, seu trabalho alcançou milhões de pessoas com os vídeos sobre “Raiz ou NUTELLA”. Durante a pandemia, com o lockdown e todos os shows cancelados, Daniel passou a usar suas redes sociais para criar vídeos de humor e entretenimento.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no site: https://www.sympla.com.br/evento/volta-redonda-daniel-lopes-quer-dizer-entao-que-voce-gosta-de-stand-up-comedy/1838066