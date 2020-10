Dayse Penna e Ademar Esposti defendem projetos de incentivo ao servidor

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 13:26 horas

Volta Redonda – Os candidatos a prefeitura e vice-prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna (Pros) e Ademar Esposti (PSL), defendem projetos de incentivo ao servidor. A metodologia Felicidade Interna Bruta (FIB) é pautada em nove aspectos que servem como base de avaliação das percepções do entrevistado.

Segundo Dayse, o projeto Servidor Feliz fará levantamento sobre as necessidades e anseios do servidor, oferecerá capacitação profissional em todas as áreas do serviço público e estabelecimento de metas com indicadores para valorizar e reconhecer o mérito dos servidores.

– Devemos otimizar o tempo dos nossos profissionais, melhorar o espaço de trabalho, verificar métodos de trabalho, indicadores, metas e admitir que é preciso ter uma avaliação de mérito porque tudo isso contribui para que ele realize bem a sua função. Quando isso acontece ele precisa ser reconhecido e àquele que não faz, é usar os processos administrativos – explicou Dayse.

A coligação Pros-PSL-PSDB passou o dia em agenda de filmagens para redes sociais, o Dia do Idoso e a abertura da campanha Outubro Rosa foram outros assuntos comentados durante as gravações.

Para Dayse e Ademar o conhecimento, a experiência e o desejo de atuar, além da opinião técnica devem pautar a formação de equipes e a definição de atribuições. A candidata afirmou que a prefeitura não “é cabide de empregos e que será necessário fazer avaliações em cada área de atuação do governo municipal.

Com relação ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Dayse destacou que é preciso coragem para admitir a ineficácia do planejamento.