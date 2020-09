Dayse Penna e Ademar Esposti lançam oficialmente suas candidaturas à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de setembro de 2020, 19:53 horas

Volta Redonda- Aconteceu na manhã deste domingo, dia 27, o lançamento de campanha da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver” (Pros-PSL-PSDB), que tem Dayse Penna (Pros) com candidata a prefeita e Ademar Esposti (PSL), como candidato a vice-prefeito.

O evento, que aconteceu no Aterrado, contou com a presença do deputado federal Antônio Furtado (PSL), foi transmitido ao vivo pela página oficial da candidata no Facebook e atendeu as medidas de segurança contra a proliferação da Covid-19. Durante sua fala de abertura Dayse Penna demonstrou entusiasmo e esperança em trabalhar pelo município.

– A gente acredita que realmente a felicidade mora na esperança e a cada eleição é uma nova possibilidade. Tenho dito que política não é profissão, é participação cidadã e é por isso que a gente se levanta hoje, para juntos fazermos com que a nossa cidade volte a sonhar, que a nossa cidade se levante para ter uma participação ativa porque todos nós somos responsáveis por cuidar da nossa casa, da nossa cidade – declarou Dayse

Ademar Esposti foi enfático com o cuidado da saúde do idoso e geração de empregos na Cidade do Aço.

– Eu quero falar com você idoso, nós estaremos cuidando de você que ajudou a construir essa cidade. Vou olhar também para os jovens trazendo emprego para essa cidade para que os nossos jovens não saiam de Volta Redonda para trabalhar e deixem seus pais e avós tristes por estarem longe – afirmou Ademar.

O deputado federal Antônio Furtado reiterou seu apoio à chapa. “Nós estamos lado a lado porque nós acreditamos nessa Volta Redonda melhor. Nós podemos mais, somos de uma coligação Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”, afirmou o deputado.

Antes de finalizar, Dayse ressaltou que o município é a casa de seus cidadãos e convocou todos para o cuidado através da participação cidadã.

– Saber tomar a decisão certa necessita de serenidade, de paciência, de um olhar cuidadoso para cada área que precisamos fazer evoluir. Vou continuar dizendo que é na esperança que a felicidade brota e a gente precisa esperançar. Agradeço aos presidentes do Pros, PSL e PSDB que ao nos ouvir endossou esse desejo do cuidado. Queremos cuidar dessa cidade – concluiu Dayse.