DE ARREPIAR! Cerimônia de abertura da XIX Copa Diarinho de Futsal emociona o público no Miniestádio da Ilha São João

Volta Redonda – Emocionante e para ficar na história. Assim foi a cerimônia de abertura da XIX Copa Diarinho de Futsal, que aconteceu na manhã deste sábado, no Miniestádio da Ilha São João, em Volta Redonda. O evento, promovido numa parceria do DIÁRIO DO VALE e a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), teve início com o Jogo das Estrelas, com a participação de jogadores que brilharam com a camisa do Voltaço e outros grandes times. Numa ação inovadora, a partida foi transmitida ao vivo pelo canal do DIÁRIO DO VALE no youtube.

A programação seguiu com a entrada das delegações que participarão da competição, que este ano contará com 3.374 atletas, de 7 a 17 anos. Autoridades presentes discursaram e, logo após, foram prestadas diversas homenagens e realizado o juramento do atleta.

O ponto alto da festa foi o acendimento da pira olímpica, feito pelo ex-jogador e hoje professor da SMEL, Elson Roberto. O evento foi encerrado com um show pirotécnico, que levantou o grande público presente.

O Jogo das Estrelas iniciou a programação da festa e levantou o público. Atletas como Humberto, Valtinho, Magrão, Dé, Paloma, Cidcley, Andinho, o artilheiro Fábio, entre outros, fizeram a alegria da garotada. Para Valtinho, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Voltaço, foi um dia memorável.

“Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando desta festa. Acima de tudo, a Copa Diarinho, junto com a prática de esportes, trata de socialização, de encontros, de oportunidades para essas crianças e jovens da nossa cidade e região. A gente fica muito feliz de participar como educador. Acredito que o esporte é uma ferramenta de formação não só de jogador, mas de cidadão, com seus valores. Estou muito feliz e grato por participar desse evento”, afirmou Valtinho.

EXPECTATIVA DE PAIS E ATLETAS

O início de mais uma Copa Diarinho sempre traz expectativa e ansiedade tanto para quem vai jogar quanto quem vai assistir aos jogos ou acompanhar os atletas. Mãe de dois filhos que disputarão a competição pelo Vila Rica, Vivian Barbosa destacou a importância do evento para os garotos.

“É muito bom acompanhar o crescimento das crianças envolvidas no esporte. É muita alegria, muita emoção, acredito que é o mesmo sentimento de todos os pais. Será muito engrandecedor para as crianças crescer aprendendo a importância do esporte para a saúde e para a vida. São vários pontos positivos uma criança crescer no meio do esporte. Estou muito motivada, na esperança de ver a realização deles, acho que vai ser muito bom”, espera.

Para quem vai entrar em quadra, o otimismo está em alta, como atesta Bhrayan Luka, de 11 anos, jogador do Ginásio Açude. Campeão no ano passado, ele quer repetir o feito em 2024. “Estou muito animado, nosso time tá muito bem treinado e espero fazer muitos gols na Copa Diarinho e ser campeão de novo”, projeta o adolescente.

EX-JOGADOR ELSON ACENDE A PIRA OLÍMPICA

Ele defendeu a camisa do Voltaço e outros grandes clubes do Brasil, como Guarani, Internacional, entre outros. Hoje, Elson Roberto é professor da SMEL e foi escolhido para acender a pira olímpica na cerimônia de abertura. Para o ex-atleta, foi um momento emocionante e mágico, principalmente por poder inspirar crianças e jovens.

“É muito importante estar aqui com essas crianças e jovens, com a SMEL proporcionando esse evento para socialização, para que possam crescer como cidadãos também. Emoção muito grande ter a honra de acender a pira olímpica, que também é uma homenagem a nós mesmos, por tudo que Deus permitiu que passássemos. Acho que nossos exemplos positivos precisam permear a sociedade e hoje ver tantas crianças e jovens reunidos num evento gigante como esse é muito importante. A SMEL e a prefeitura estão de parabéns, que a gente possa proporcionar grandes jogos para criançada”, afirmou Elson.

DELEY RECEBE PLACA

Um dos idealizadores da Copa Diarinho, o ex-jogador e ex-secretário de Esporte de Volta Redonda, Deley de Oliveira, foi homenageado pela Prefeitura de Volta Redonda por conta dos seus feitos em prol do esporte da cidade. Uma placa foi entregue pelo deputado estadual Munir Francisco e o editor-chefe do DIÁRIO DO VALE, o jornalista Vinícius Ramos, o Bill.

Deley se emocionou com a homenagem e relembrou a criação da Copa Diarinho. “Há duas décadas, junto com o ex-presidente do DIÁRIO DO VALE, Aurélio Paiva, pensamos nesse evento e sabíamos que seria um sucesso. Hoje tem essa continuidade, um evento já consagrado dentro da região”, enfatizou.

UM DIA DE EMOÇÃO E HOMENAGENS

Um dos momentos de mais emoção durante o evento foi a homenagem a dois importantes nomes da comunicação regional: os jornalistas José Roberto Mendonça, morto em 2023, e Uiara Araújo, que faleceu em março deste ano. Seus familiares receberam troféus que representam o agradecimento pelo belíssimo trabalho que ambos realizaram na promoção e propagação do esporte da região Sul Fluminense.

Receberam as homenagens os filhos de Uiara Araújo, Thiago e Rafael, e a viúva de Mendonça, Marília Silva Braz, que ficou emocionada e agradeceu o reconhecimento do trabalho deles. “Quero agradecer muito por essa homenagem. Me sinto muito feliz pelo reconhecimento ao profissionalismo do José Roberto. Ele viveu o esporte, ele viveu pelo rádio, então só tenho gratidão pelas pessoas que valorizaram o profissional que ele foi”, disse Marília.

AUTORIDADES DESTACAM A IMPORTÂNCIA DA COPA DIARINHO

Num dia de muita alegria e confraternização, o miniestádio da Ilha São João recebeu milhares de pessoas, de todas as idades. Feliz com o sucesso de mais uma edição do evento, o prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou a todos os envolvidos.

“Tenho que agradecer essa parceria do DIÁRIO DO VALE, agradecer ao Luciano (Pançardes, presidente do grupo Pançardes de Comunicação, que dirige o jornal), a equipe do DIÁRIO DO VALE, SMEL, que arrebentou nessa edição da Copa. Ano que vem queremos incentivar mais as mulheres a participar também. A Copa é uma iniciativa do Deley que deu muito certo, parabéns”, afirmou Neto.

O deputado estadual Munir Francisco enfatizou o crescimento da competição. “Conseguimos retornar ano passado com a Copa Diarinho, que é a maior Copa infanto-juvenil do Sul Fluminense, se não for do Estrado. Então, é uma alegria muito grande ver a abertura de mais uma edição, onde crianças de Volta Redonda e da região estão participando. Isso que é importante, o esporte junto com o social”, destacou o parlamentar.

Feliz com mais trabalho realizado, a secretária de Esporte e Lazer, Rose Vilella, ressaltou que a Copa Diarinho faz história. “É isso que a gente espera desenvolver nas crianças e adolescentes. Reverenciar aqueles que representaram a nossa cidade, alguns representaram o Brasil, para que eles aprendam a respeitar a história dos mais velhos. Acredito que isso seja um dos valores mais importantes do esporte. E é isso que a gente tá fazendo aqui na Copa Diarinho. Um dia lindo, o miniestádio lotado, a gente tá muito feliz e temos aí pela frente três meses de Copa Diarinho”, diz Rose.

TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE

Em mais uma ação inovadora, o DIÁRIO DO VALE transmitiu ao vivo, em seu canal no YouTube, o Jogo das Estrelas, que marcou a cerimônia de abertura da Copa Diarinho. A transmissão ficou a cargo do Time de Ouro da comunicação esportiva: Oscar Nora, Júlio César, Tico Balanço e Miguel de Oliveira.

NÚMEROS RECORDES

A Copa Diarinho de Futsal já bateu diversos recordes na edição de 2024. Este ano a competição terá a participação de 3 mil atletas, de 7 a 17 anos, divididos em 240 equipes, de diversas cidades da região, como Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, Porto Real, Rio Claro, Resende, Mendes e Vassouras.

Ao todo serão disputados 500 jogos, divididos nas séries Ouro e Prata. A Série Ouro será composta por 136 times, de 32 instituições. Já a Série Prata terá a participação das equipes de projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda (SMEL) e de projetos sociais sem fins lucrativos e contará com 104 times participantes, de nove instituições.

Os jogos serão disputados em oito ginásios de Volta Redonda: Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Três Poços, Santa Cruz, Santo Agostinho e Vila Rica-Tiradentes.

BOLA JÁ ROLA NESTE DOMINGO NO SANTO AGOSTINHO

A bola vai começar a rolar pela Copa Diarinho já neste domingo, dia 7, no ginásio do bairro Santo Agostinho, a partir das 8h. Ao todo serão disputados 10 jogos na categoria Sub 7, Série Prata, em chave única. Venha prestigiar a primeira rodada.