De jogadores a profissionais na XX Copa Diarinho

Volta Redonda – Guilherme de Sá Silva Perina, de 21 anos, e Lucas Dutra, de 20, sempre tiveram uma ligação estreita com o esporte. Eles fazem parte de uma geração de jovens talentos que marcaram época dentro das quadras como jogadores e, hoje, ainda brilham na competição, porém como estagiários da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Focada, a dupla sonha com uma carreira de sucesso na área esportiva. Aos olhos dos pequenos atletas, são a inspiração para dias melhores, não apenas como desportistas, mas como grandes cidadãos.

Guilherme foi atleta da Copa Diarinho de 2010 a 2017, quando fez parte do time Sesi Clube. Atualmente, o jovem está focado na carreira acadêmica e profissional. Estudante do 7º período de Educação Física no Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), ele busca transformar sua paixão pelo esporte em uma carreira de sucesso.

“Sempre tive a vontade de trabalhar com o esporte. Meu sonho sempre foi ser profissional de Educação Física, muito pelo fato de admirar o trabalho da minha mãe”, revela Guilherme sobre as inspirações que o motivaram a seguir essa trajetória.

Agora, como parte da vigésima edição da Copa Diarinho, uma competição quase tão jovem quanto ele, Guilherme compartilha a emoção de trabalhar no evento. “É uma honra poder estar presente. Todo jogo que assisto ou no qual trabalho, acabo relembrando da época em que jogava. Bate uma nostalgia muito legal, sem contar que bate uma saudade”, recorda o jovem.

Guilherme trabalha no ginásio da Vila Rica, junto com os professores Caio Jorge e Juliano, onde treina as equipes de futsal do Sub-7 ao Sub-15, além de ministrar aulas de ginástica para a melhor idade e treinamento funcional. Para ele, a Copa Diarinho carrega uma importância especial, como uma oportunidade de retribuir ao esporte que sempre fez parte da sua vida.

Talentos e Sonhos

Outro que segue o mesmo caminho é Lucas Dutra, de 20 anos. Entre 2013 e 2018, ele esteve presente nas quadras da Copa Diarinho defendendo as cores do Ginásio do Açude. O que talvez ninguém imaginasse à época é que Lucas, além de ser um jogador promissor, nutria o desejo de transformar sua paixão pelo esporte em uma profissão.

Atualmente, Lucas está no 5º período de Educação Física no UniFOA. Mas, como ele mesmo descreve, o caminho de jogador sempre esteve entrelaçado com as dificuldades de se tornar um profissional do esporte. “Sempre tive o objetivo de jogar profissionalmente, mas sabia das dificuldades que isso envolvia. Trabalhar na área sempre foi meu ‘segundo plano’”, explica.

A Copa Diarinho agora tem um significado diferente para Lucas. Ele, que um dia fez parte das equipes de base da competição, retorna não mais como jogador, mas como estagiário. No ginásio do Açude, o mesmo lugar onde começou a trilhar sua trajetória esportiva, Lucas exerce suas funções como auxiliar nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Sua rotina acontece no período da tarde, onde a responsabilidade de moldar futuros atletas vai além das quatro linhas da quadra. Para ele, a experiência de estar em contato com os jovens e poder compartilhar sua vivência é, sem dúvida, uma das maiores recompensas.

“É gratificante poder estar de volta, agora do lado de fora. Tento ajudar as crianças com o conhecimento que adquiri ao longo dos anos e, acima de tudo, fazer com que estejam sempre alegres, independentemente do resultado”, conta ele, demonstrando seu desejo de influenciar positivamente a nova geração de atletas.

A Copa Diarinho, que segue se consolidando como a maior competição infanto-juvenil do interior do Estado do Rio, reflete o crescimento de seus participantes, como Guilherme e Lucas, que utilizam todos os ensinamentos que receberam de seus professores para ajudar nas futuras promessas do futsal de Volta Redonda.