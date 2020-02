De virada, Resende vence a Cabofriense fora de casa

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 18:58 horas

Cabo Frio, RJ – Sem chances de classificação para a próxima fase da Taça Guanabara, Resende e Cabofriense se enfrentaram na tarde de ontem (09), pela última rodada da fase de grupos. A partida, que aconteceu no Estádio Correão, em Cabo Frio, terminou com o placar de 3 a 2. O Resende venceu os donos da casa de virada. O Tricolor Praiano saiu na frente com Léo Aquino, mas viu o time do Sul Fluminense virar com gols de Thauan, duas vezes, e Murilo Henrique. No final do jogo, Kaká Mendes ainda diminuiu a diferença.

Agora as duas equipes se preparam para voltar a campo na Taça Rio, que começa na primeira semana de março. O Resende enfrentará o Vasco, enquanto a Cabofriense encara o Flamengo

Com a vitória, o Resende chegou aos cinco pontos e termina a Taça Guanabara em quinto no Grupo B. Já a Cabofriense conquistou apenas 3 pontos, fica em último no Grupo A.