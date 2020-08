De virada, Voltaço vence o Ituano pela série C

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 17:46 horas

Rio de Janeiro – Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda enfrentou o Ituano-SP na tarde desta segunda-feira, dia 17, no estádio Luso Brasileiro. Com gols de João Carlos, Pedrinho e Saulo, o Voltaço venceu a partida de virada, já que a equipe paulista saiu na frente com gol de Gabriel Barros. Diante deste resultado, o tricolor de aço assume momentaneamente a segunda posição do grupo B, com 4 pontos.