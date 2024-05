De VR para seleção: Zagueiro Iago é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

Rio – O zagueiro volta-redondense Iago Teodoro, 19 anos, foi convocado pelo treinador Ramon Menezes para a Seleção Brasileira Sub-20. O time de Ramon se prepara para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado em janeiro de 2025 no Peru. A convocação foi na sexta-feira (17).

Iago se apresenta no próximo dia 3. Os treinamentos da Seleção Canarinho acontecerão entre 3 e 11 de junho, no Centro de Treinamentos da CBF, na Granja Comary, em Teresópolis.

Iago é capitão do time Sub-20 do Flamengo e tem uma trajetória vencedora em todas as equipes de base do rubro-negro carioca. Em março, no Uruguai, ele foi campeão e um dos artilheiros na conquista inédita do clube da Copa Libertadores da categoria.

O jogador já participou de atividades com a equipe profissional comandada pelo técnico Tite e inclusive integrou a delegação rubro-negra em alguns jogos neste ano.

Em entrevista EXCLUSIVA ao DIÁRIO DO VALE, Iago falou sobre a convocação e o momento que vive no Flamengo.

Leia a entrevista:

Diário do Vale: Iago, o que representa para você a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20?

Iago: É o reconhecimento do trabalho de muitos anos. Esperei muito por este momento e confiei que um dia aconteceria. É, sem dúvida, o momento mais especial da minha carreira, mas sei que agora as cobranças aumentarão na mesma proporção que aumentará a visibilidade.

Me sinto pronto para seguir lutando pelas minhas conquistas.

DV: O que você espera deste período em que estará na Seleção?

IT: Dedicação total e muita seriedade. Ser convocado ainda é pouco. Quem realmente deseja fazer parte da seleção, tem que performar sempre. Para isso acontecer, tenho que ter a cabeça no lugar e foco no trabalho.

DV: Você considera que o trabalho que está realizando no Flamengo, incluindo o título e a artilharia da Libertadores, ajudou para que esta convocação acontecesse?

IT: O momento contribuiu, mas acredito que a convocação vem com a soma do que venho mostrando, em campo e fora dele, nos últimos anos.

DV: Você esteve presente em alguns jogos do time profissional do Flamengo. Como está sendo a experiência e conivência com os jogadores e a comissão técnica?

IT: Fiquei alguns jogos no banco, com o elenco principal. Cheguei a fazer minha estreia profissional com um grupo mesclado e tenho treinado entre os profissionais com frequência. Me senti acolhido e tenho aprendido com a experiência deles todos os dias. Fazer parte do grupo profissional do Flamengo era um sonho.