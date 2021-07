De VR para Tóquio: Caio Souza disputa sua primeira final amanhã

Matéria publicada em 27 de julho de 2021, 15:05 horas

Tóquio, Japão – O ginasta voltarredondense, Caio Souza, fez boa estreia em Tóquio com a Seleção Brasileira. Ele competiu em seis provas da fase classificatória, na madrugada do último sábado, dia 24, e garantiu uma vaga nas finais por Salto e Individual Geral. Ele retornará à Ariake Arena nesta quarta-feira, dia 28, às 7h15, para a disputa do Individual Geral.

Caio Souza foi o 18º no individual geral, com a nota 84.298, o que o coloca entre os 24 melhores generalistas do mundo, os finalistas. O ginasta também conseguiu vaga na final do salto – sua média foi 14.700, o que lhe deu a sétima colocação. Na etapa classificatória, o ginasta alcançou as seguintes notas: Cavalo com alças -13.400; Barras Paralelas – 14.533; Barras Fixas – 13.466; Argolas – 14.333; Salto – 14.700; e Solo – 13.966.

– Estou muito feliz. Passamos por muita coisa na pandemia. Treinos em casa, depois tive a sorte de participar da Missão Europa, graças ao COB e à CBG. Posteriormente o ginásio abria, fechava. Por isso, ao final de tudo isso, tenho o sentimento do dever cumprido – disse o ginasta, que foi finalista no salto no Mundial de Doha-2018.