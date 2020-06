Deam de Volta Redonda tem nova delegada

Matéria publicada em 24 de junho de 2020, 19:46 horas

Volta Redonda – A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda tem uma nova delegada. Juliana Almeida Alves Domingues assumiu a titularidade da unidade e substitui Waleska dos Santos Garcez, transferida para a 58º DP (Posse), na Baixada Fluminense, no dia 8 de junho.

Juliana Domingues vem da 9ª DP (Catete) após ter assumido anteriormente, a titularidade da Deam Belford Roxo entre 2016 a 2017. Antes disso, a nova delegada havia assumido a titularidade da Deam Oeste, em Campo Grande, que atende Realengo, Guaratiba, Itaguaí, Santa Cruz entre outras localidades.

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, a nova titular comentou que foi empossada no último dia 10 e já fez um levantamento dos inquéritos em andamento na unidade.

– Não sou da região. Cheguei a Volta Redonda dia 10, quando recebi minha titularidade. Já fiz um levantamento dos inquéritos que estão em andamento. Fui muito bem recepcionada por todos e fiquei muito feliz por isso. Quero dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Dra Waleska Garcez e estou buscando novas parcerias – disse.

Juliana Domingues explicou que já entrou em contato com representantes da Casa da Mulher, da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) de Volta Redonda. A nova delegada frisou que participou de uma reunião na tarde desta quarta-feira, dia 24, com a Sub-Secretária de Segurança Pública do município, além do prefeito, Samuca Silva, para sua apresentação.

– Já tive contato com membros da Casa da Mulher. Ainda não nos encontramos pessoalmente, mas já tive a oportunidade de conversar sobre alguns temas com algumas pessoas. Nesta quarta-feira, estive com a Sub-Secretária de Segurança Pública e com o prefeito de Volta Redonda para minha apresentação. Meu compromisso com a população é não deixar que a produção da Deam caia – finalizou, ressaltando que está à disposição da população.