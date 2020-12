Deam VR se destaca em número de prisões em delegacias de pequeno porte no Estado

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2020, 11:50 horas

Volta Redonda – A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, está entre as unidades do Estado que mais se destacaram em número de prisões de suspeitos e produtividade nos últimos meses. Entre os crimes mais comuns estão ameaça e lesão corporal, segundo a delegada, Juliana Almeida Alves Domingues, à frente da unidade há seis meses, desde 24 de junho.

Em conversa com o DIÁRIO DO VALE, a delegada explicou que há um balanço frequente entre as unidades de pequeno, médio e grande porte, distribuídas em todo o país, e que entre as delegacias de atendimento à mulher de pequeno porte no Estado do Rio de Janeiro, como é a de Volta Redonda, a unidade, instalada em cima da sede da 93ª DP, permanece em primeiro lugar no número de prisões, em relação as de Belford Roxo, Cabo Frio, Campos, Niterói, Nova Friburgo e Angra dos Reis, respectivamente.

A delegada explicou como o balanço é registrado. ”A quantidade de registros da Deam Volta Redonda neste ano, está quase igual a do ano passado, se compararmos o mesmo período nos meses de novembro e dezembro. Entre as delegacias de pequeno porte, permanecemos em primeiro lugar, em números de produtividade e prisões”, explicou.

No período de novembro, por exemplo, a Deam Volta Redonda registrou seis prisões, com produtividade operacional de 8,25 pontos. Ao todo, 32 prisões foram contabilizadas no ano de 2020, o que gerou produtividade operacional de 50,75 pontos no total. ”Se fizermos mais 3 pontos em prisão, ficamos em primeiro lugar no geral”, disse a delegada, citando que a Deam Belford Roxo se destaca na segunda posição, enquanto em terceiro, está a unidade de Cabo Frio.