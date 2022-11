Volta Redonda debate políticas públicas para crianças e adolescentes

Matéria publicada em 6 de novembro de 2022, 12:04 horas

Volta Redonda- Nos próximos dias 10 e 22, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA, realizará a 4ª Conferência Municipal Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente e a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda.

Segundo o governo municipal, o objetivo deste evento é mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral a crianças e adolescentes nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento das violências e considerando a diversidade.

O primeiro encontro será a 4ª Conferência Municipal Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente, no dia 10/11, das 8h às 17h, no auditório do Clube Comercial. O tema central será a “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempo de pandemia da Covid-19”.

De acordo com a programação, durante o encontro haverá uma Roda de Conversa com a atriz, cantora, diretora, coreógrafa e professora de teatro musical, Tatiana Sobral, e com a Roda Cultural de Volta Redonda; além da apresentação do grupo Tambores do Aço. As inscrições podem ser feitas, até o dia 9/11, pelo link: forms.gle/qMSGRj39cpf4h7QPA.

XI Conferência

Já a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Volta Redonda, que acontece no dia 22, das 8h às 17h, também no auditório do Clube Comercial, terá o tema “Situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia da Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade”. No final do evento haverá eleição dos delegados para a Conferência Estadual do Conselho Estadual De Defesa da Criança e do Adolescente (Cedca/RJ).

O palestrante será o professor e Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq “Famílias, Violência e Políticas Públicas”, Antônio Carlos de Oliveira, que é do Departamento de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio). Os interessados em participar da conferência tem até o dia 21 para se inscrever pelo endereço eletrônico: forms.gle/cyzS72zNfrWRR8647.