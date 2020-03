Decon disponibiliza número para denúncias de cobranças abusivas de álcool gel

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 13:46 horas

Estado do Rio- A Delegacia do Consumidor (Decon) abriu um canal de denúncias para facilitar o recebimento de informações sobre estabelecimentos que estão realizando cobrança abusiva de materiais para prevenção e combate ao novo coronavírus, como, por exemplo, álcool em gel.

O objetivo é estimular que o consumidor que se sinta lesado denuncie a prática com mais facilidade. Com as informações, os agentes vão realizar fiscalizações nos estabelecimentos e, verificada o crime, autuar os responsáveis por crime contra a economia popular.

O número disponibilizado para contato por WhatsApp é: (21) 96959-0600.

Para denúncias por ligação telefônica, permanecem os seguintes números:

Decon: (21) 2582-7362

Disque Denúncia: (21) 2253-1177