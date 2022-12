Decoração de Natal de Barra Mansa atrai visitantes da região - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de dezembro de 2022, 11:13 horas

Além da iluminação especial e do presépio, programação inclui shows artísticos e praça de alimentação

Barra Mansa – O Centro de Barra Mansa se transformou em uma das principais atrações do Sul Fluminense neste período que antecede as festas de fim de ano. E o motivo é a ornamentação de Natal, elaborada pela Prefeitura, através da Fundação Cultura e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. As entidades CDL- BM (Câmara de Dirigentes Lojistas), Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) e Sicomércio – BM (Sindicato do Comércio Varejista) também participam da iniciativa.

O prefeito Rodrigo Drable destacou que toda a programação de fim de ano foi elaborada de maneira especial. “O planejamento das ações aconteceu em parceria com as entidades. Várias reuniões foram realizadas para definir as atribuições e o resultado está sendo um belíssimo espetáculo, que tem atraído cidadãos de várias localidades da região”.

As luzes instaladas ao longo da Avenida Joaquim Leite, assim como, o presépio da Praça da Matriz, têm despertado nos visitantes sentimentos de fé, esperança e humanidade. Quem confirma estas sensações é a estudante Camille Pereira Costa, 18 anos, moradora do bairro Cotiara. “Sem dúvida alguma, é a decoração de Natal mais linda que Barra Mansa já recebeu. O túnel de luzes da Praça da Matriz está fantástico”.

Ao lado do marido Márcio Renato e da filha Laís, de 8 anos, a comerciante Cléria Justo, moradora de Volta Redonda, também elogiou a decoração. “Tive a oportunidade de assistir a Parada de Natal, na última sexta-feira, e de prestigiar a inauguração das luzes e do presépio. Tudo de muito bom gosto e que nos remete à magia e encanto do Natal”, destacou.

Ainda neste mês de dezembro, Barra Mansa recebe os shows musicais da cantora Sandra de Sá, no Calçadão Dama do Samba – sábado (17), às 20h; e do grupo Samba da Jurema – domingo (18), às 18h.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, enumerou as atribuições dos envolvidos. “A iluminação do Centro ficou a cargo da Prefeitura. O presépio da Praça da Matriz e a iluminação da Praça do Ano Bom foram montados pela CDL; a Aciap e Sicomércio ficaram responsáveis pelas promoções e estímulo ao comércio local, inclusive a publicidade; a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a organização da Praça de Alimentação e a Feira de Artesanato e a FCBM, com toda a programação artística de fim de ano. Destaque para a segurança, que recebeu um reforço expressivo das Polícias Civil, Militar e da Guarda Municipal”.

O presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás, falou sobre o impacto que a iluminação está trazendo para o município. “Este investimento na decoração transforma o clima do comércio e eleva a autoestima da população e dos comerciantes. A gente vê a cidade bonita e produzida, o que nos enche de orgulho e gratidão. Tudo isso, nos remete ao verdadeiro sentido do Natal”, ressaltou.

As promoções de estímulo ao comércio contemplarão diretamente 280 consumidores, segundo o presidente da CDL-BM, José Paulo Nogueira. “São vales compras no valor total de R$100 mil reais e sorteios que variam entre R$300, R$500 e R$1mil. A iniciativa está fomentando o comércio local. Aproveito a oportunidade para agradecer o empenho de todos os envolvidos”.

A presidente do Sicomércio-BM, Lilian Panizza, ressaltou que a entidade solicitou ao Sindpass (Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros) a ampliação dos horários dos ônibus para atender os consumidores e trabalhadores do comércio.