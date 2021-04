Decreto do prefeito Mario Esteves autoriza a entrada de animais na prefeitura de Barra do Piraí

Matéria publicada em 1 de abril de 2021, 13:24 horas

Barra do Piraí- Depois de assinar esta semana um decreto permitindo o acesso de pets ao Palácio 10 de Março, o prefeito Mario Esteves (Republicanos) deu mais um passo inspirado no amor aos animais.

O município de Barra do Piraí ao longo dos últimos quatro anos, já vem se tornando uma inspiração para o Sul Fluminense em termos de atenção aos animais. E algumas ações já vem confirmando isso como no caso do lançamento do Castramóvel, pioneiro no estado do Rio, da construção do Lar de Passagem São Francisco de Assis e da criação da primeira Superintendência do Bem-Estar Animal da região.

O documento assinado pelo prefeito prevê que os pets tenham acesso livre à prefeitura, seguindo, é claro, regras pré-estabelecidas, uma vez que os servidores públicos poderão levar seus bichinhos para acompanhá-los no dia a dia de trabalho. “A intenção é permitir que os tutores e seus animais tenham mais tempo juntos, o que melhora a qualidade de vida para ambos. As pessoas trabalham melhor quando estão felizes, e a presença dos peludos proporciona esse ambiente agradável, com uma companhia única”, explicou Esteves.

A Prefeitura de Barra do Piraí é a primeira a adotar uma postura como essa. O prefeito acredita que o título de “Cidade Amiga dos Animais” pode inspirar outros municípios a seguirem passos semelhantes.

“O Castramóvel atraiu olhares de mais de 20 cidades não só da região como de todo o país. Recebemos até hoje visitantes de diversos estados. Isso significa que a semente foi plantada, e que mais prefeitos podem estar se sensibilizando à causa animal, inspirados no nosso trabalho. O próximo passo é a inauguração dos postos fixos de castração dos distritos da Califórnia e Ipiabas, além do forno crematório para pets, que também será único no estado do Rio”, finalizou.