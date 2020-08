Decreto estadual autoriza a realização de eventos em centros de convenções e hotéis

Matéria publicada em 26 de agosto de 2020, 14:47 horas

Rio – O Governo do Estado do Rio publicou, na edição de terça-feira (25) do Diário Oficial, uma atualização sobre a autorização de eventos corporativos, congressos, feiras, convenções e outros do segmento. A partir de agora, as atividades estão liberadas sem limite de teto para capacidade dos espaços, incluindo centros de convenções e hotéis.

A atualização do decreto foi possível após reuniões entre o subsecretário de Eventos, Rodrigo Castro, representando a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa; o Chefe da Casa Civil, André Moura; e a secretária Extraordinária da Covid-19, Flávia Barbosa. Antes, os espaços estavam limitados, liberando apenas na capacidade mínima de 500 pessoas atendendo apenas a eventos sociais e casas de festas.

– Sempre valorizamos o diálogo com o setor cultural para tomar as decisões. Escutamos todos os envolvidos para definir as ações da retomada das atividades do setor, sempre respeitando os protocolos de saúde – avalia a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.

Com o novo decreto, os estabelecimentos devem seguir a limitação de 1/3 de ocupação de sua capacidade e todas as medidas seguras de distanciamento e proteção individual dos participantes da pandemia do novo coronavírus.

– Estamos avançando na retomada da economia e geração de empregos, com a flexibilização dos eventos, seguindo todas as medidas de saúde necessárias. Agora estamos no caminho certo e em consonância com o que já está liberado também pela Prefeitura do Rio – disse o subsecretário de Eventos da Sececrj, Rodrigo Castro.