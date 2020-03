Decreto proíbe da abertura de bares a realização de cultos religiosos em Resende

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 10:13 horas

Resende – O fechamento de templos religiosos para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus está entre as medidas adotadas pela Prefeitura de Resende, publicadas em decreto, que estão valendo desde sexta-feira, dia 20, e tem validade de 15 dias. Também foi determinado o fechamento de todas as lojas de conveniência localizadas em postos de gasolina, podendo funcionar somente com sistema delivery.

Ainda de acordo com o decreto, a partir deste sábado foi determinado pela prefeitura o fechamento do comércio, exceto restaurantes, postos de gasolina, farmácias, clínicas médicas, empresas de alimentação, supermercados e aqueles que operam no sistema de delivery.

O decreto diz ainda que nos próximos 15 dias restaurantes, lanchonetes só poderão ficar abertos até às 18 horas, mas será permitido que as atividades se estendam para entrega ou retirada de produtos no próprio estabelecimento. Estes mesmos estabelecimentos que estejam dentro de hotéis e pousadas atenderão somente hóspedes.

Outras medidas

– Academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares estão com atividades suspensas, bem como banhos em lagoas, rios e piscinas públicas.

– As medidas, no entanto, não serão aplicadas a supermercados, açougues e similares, farmácias e estabelecimentos de saúde (consultórios, clínicas, etc) em geral.

Sem feira

A partir dia 23 estão suspensas também as atividades de todas as barracas da feira livre.

Fiscalização

O comandante da Guarda Municipal, César Laurindo, afirmou que vai colocar uma equipe nas ruas para verificar se as medidas estão sendo cumpridas.

-Vamos atuar para fiscalizar o decreto. Já orientamos nossa equipe, pois não estamos tratando com marginais ou algo do tipo. Vamos abordar e avisar que isso é necessário para resguardar a cidade de uma situação ainda pior num futuro próximo – disse o comandante.