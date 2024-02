Decurso de prazo encerra impeachment de Irineu Nogueira

Itatiaia – O presidente da Câmara Municipal de Itatiaia, Vini do Celular, informou que o processo de impeachment do prefeito Irineu Nogueira está encerrado. Motivo: decurso de prazo. O relatório da comissão processante tinha de ser votado até o dia 5 de fevereiro. Como isso não ocorreu, o processo foi encerrado.

A votação do relatório chegou a ser marcada para a última segunda-feira, mas o prefeito conseguiu um adiamento da sessão.

Vini do Celular informou que o processo de impeachment pode ser reiniciado. Para isso, será necessário que nova denúncia seja apresentada, com todo o procedimento começando do zero.