Defesa Civil alerta para previsão de chuvas intensas no Sudeste do País - Diário do Vale

Defesa Civil alerta para previsão de chuvas intensas no Sudeste do País

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 14:46 horas

As fortes chuvas devem seguir até está quinta-feira (16) em todo o estado do Rio de Janeiro

Sudeste – A Defesa Civil Nacional alertou para a previsão de chuvas intensas nas regiões Sudeste e Sul do País a partir da manhã desta quarta-feira (15). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume de chuva deve atingir entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, além de queda de granizo.

Segundo dados do Inmet, as áreas mais atingidas devem ser Região Metropolitana e Baixadas, no Rio de Janeiro; e Vale do Paraíba, região central e o sul do Espírito Santo; o oeste, sul, sudoeste, centro, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais; sul, norte, noroeste, centro, Região Macro Metropolitana Paulista e Campinas, em São Paulo.

Além disso, a frente fria que avança pelo Sul pode atingir os estados de Santa Catarina e Paraná, com tempestades, ventos fortes e queda de granizo. Com isso, há risco elevado de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou as defesas civis estaduais do risco.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, pede para que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população para que adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, observou.

Alertas

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS, com o CEP do local onde mora, para o número 40199. Em caso de desastre, a população receberá um aviso. Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_).