Defesa Civil alerta para risco de desabamento de casarão da Fazenda da Grama

As chamas começaram por volta de 21h, no sábado, 21, quando equipes do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, Barra Mansa e de Piraí foram acionadas para combater o fogo. O trabalho terminou na manhã seguinte e os bombeiros informaram que não houve registro de feridos.

Segundo a prefeitura, a suspeita inicial é de que o incêndio possa ter sido causado de forma criminosa, porque no local havia pichações que podem ter sido feitas na mesma noite. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia e a causa ainda será investigada.

Patrimônio Histórico

Fazenda de São Joaquim da Grama, conhecida hoje como Fazenda da Grama, se destacou na produção de café durante o século 19. Na época, pertencia ao comendador Joaquim José de Souza Breves, considerado o “Rei do Café” no Brasil Imperial. Pela localidade passaram famílias tradicionais da época para discutir assuntos de interesse dos cafeicultores e políticos.

Capela

A Capela da Fazenda de São Joaquim da Grama, em Rio Claro, foi fundada em 30 de abril de 1887, pelo então dono das terras, o Comendador Joaquim Breves. Na ocasião, Breves falou da importância de se erguer um templo no campo. O comendador foi enterrado no local, em 30/09/1889 e, a pedido dele, em seu testamento, a cerimônia deveria ser simples, “sem galões dourados ou de prata no caixão”, dizia o documento.

Além do comendador, foram enterrados nos arredores da Capela Joaquim Breves, sua mulher Maria Isabel, e suas filhas Leôncia e Maria Isabel. Os túmulos, porém, foram violados e os corpos foram transferidos para o cemitério de Barra do Piraí. Por ocasião do centenário de sua morte, o comendador Breves foi lembrado em Barra do Piraí, pelo Conselho Municipal de Cultura, em 26 de julho de 1990, com a colocação de um dístico latino em seu túmulo.