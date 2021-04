Defesa Civil atua na manutenção e limpeza do Rio Sesmaria

Matéria publicada em 15 de abril de 2021, 15:48 horas

Resende – A Defesa Civil de Resende está promovendo o serviço de manutenção do Rio Sesmaria nesta semana. A ação teve início na quarta-feira (14) e terá continuidade na próxima, dia 21, com objetivo de minimizar os impactos das chuvas e evitar transbordamentos e acúmulo de materiais na extensão do rio. A Defesa Civil monitora constantemente e efetua o serviço, geralmente, a cada três meses.

Segundo o diretor da Defesa Civil de Resende, Flávio Germano da Silva, o trabalho de limpeza tem grande importância para a manutenção das boas condições do rio. Para a ação são mobilizadas equipes com auxílio de maquinário pesado e veículos da frota municipal, incluindo caminhões, retroescavadeira e outros equipamentos.

Durante o serviço, são retirados materiais como vegetação, troncos de árvores e acúmulo de resíduos carregados pelo rio nas margens e calhas. A ação de limpeza é feita de maneira conjunta, contando também com apoio da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR) e da Secretaria Municipal de Obras.

– A gestão municipal se preocupa muito em realizar os esforços preventivos com o Rio Sesmaria. Com o rio mais limpo, temos um escoamento adequado das águas da chuva e isto evita muitos transtornos e problemas para a população. O serviço é constante e a Defesa Civil segue, a todo momento, monitorando a situação do rio – comentou o diretor.

Flávio também pontuou que o serviço aconteceu, no último dia 14, a intervenção aconteceu em toda a extensão da Avenida Sesmaria, no bairro Parque Ipiranga. Já no dia 21, a ação continua próximo à ponte da Rua do Rosário e nas margens da Rua Cel Rocha Santos, no bairro Jardim Brasília.