Defesa Civil da região volta a ficar em alerta por conta das chuvas

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2020, 09:55 horas

Sul Fluminense – As chuvas das últimas horas voltou a deixar a Defesa Civil da Região Sul Fluminense em alerta. Em Resende, o órgão recebeu comunicado da Represa do Funil, informando sobre o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul, que passaria de 200m3 /s, para 370m3 /s, em função das fortes chuvas em São Paulo, ocorridas nas últimas horas.

O nível do Paraíba em Resende chegou a 3,80 m. Já em Volta Redonda, por conta da cheia do rio, a água voltou a invadir a pista embaixo da Ponte Pequetito Amorim, na Voldac. O acesso a pista esta interditado. Esta é a terceira vez, nos últimos dias, que o local fica fechado por conta das chuvas.

A Defesa Civil em Barra Mansa também está em alerta. Na noite desta sexta-feira, 21, houve um desmoronamento na Rua Joaquim Boa Morte, na Vila Coringa. O coordenador da Defesa Civil, Sérgio Mendes, disse que ninguém ficou ferido e nenhum imóvel foi atingido. Parte da rua está interditada devido ao acúmulo de lama no local.

No Boletim Metereológico da Defesa Civil de Resende as chuvas continuam neste sábado, 22. A temperatura máxima na localidade é de 25º e mínima de 18º .