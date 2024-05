Defesa Civil de Angra presta auxílio ao Rio Grande do Sul

Angra dos Reis – Nove agentes da Defesa Civil de Angra dos Reis vão atuar na tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Sete deles viajaram nesta terça-feira (28), os outros dois vão amanhã e, na bagagem, além da solidariedade do povo angrense, levaram também a expertise de terem trabalhado nos eventos climáticos ocorridos na cidade.

“Os agentes mais novos têm no mínimo 20 anos de experiência na área de Defesa Civil, com treinamentos de resgate em áreas fluviais, em altura e atendimento pré-hospitalar. Temos também técnico de enfermagem e especialista em georreferenciamento. Todos com graduação ou pós-graduação em alguma área da Defesa Civil”, detalhou Lauro Oliveira, relações públicas da Defesa Civil, que fará parte da equipe.

Os agentes vão substituir as equipes que estão em campo no momento. A ideia é que eles auxiliem no gerenciamento dos abrigos e na parte de resgate, tanto aéreo quanto fluvial, se necessário.

A equipe levou botes motorizados, drones, motosserras, equipamentos de resgate e de primeiros socorros. Eles ficarão baseados na cidade de Pelotas e a previsão é de que eles permaneçam no Rio Grande do Sul por até 12 dias.

– O Ministério da Defesa solicitou ao município o apoio de equipes técnicas para enviar ao Rio Grande do Sul afim de ajudar a população que foi bastante afetada. Paralelo a isso, o prefeito Fernando Jordão conversou comigo e com a secretária de Desenvolvimento Social, Thaisa Bedê, e realizamos uma campanha de arrecadação de donativos e enviamos para a população do Rio Grande do Sul – explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Junior da Silva Pires.