Defesa Civil de Barra do Piraí alerta para elevação do Paraíba do Sul - Diário do Vale

Defesa Civil de Barra do Piraí alerta para elevação do Paraíba do Sul

Matéria publicada em 21 de fevereiro de 2023, 13:10 horas

Barra do Piraí – A Defesa Civil de Barra do Piraí alerta a população sobre o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul devido às chuvas da noite anterior, com risco de inundações em áreas do município. O alerta foi publicado no início da tarde desta terça-feira (21) no perfil da Prefeitura no Facebook.

A publicação acrescenta que, por conta do aumento da vazão do rio, equipes da Defesa Civil estão percorrendo os bairros ribeirinhos para alertas e orientações. A Light, concessionária de energia elétrica que atende o município, também emitiu alerta sobre a situação.

A nota orienta a população a permanecer em atenção e, sendo necessário, buscar locais seguros.