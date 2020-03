Defesa Civil de Barra do Piraí alerta sobre o aumento do Rio Paraíba

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 14:20 horas

Barra do Piraí – A Defesa Civil de Barra do Piraí emitiu uma nota neste domingo (1º) para alertar os moradores sobre o aumento da vazão do Rio Paraíba do Sul, nos últimos dias.

De acordo com o órgão, a população ribeirinha da Oficina Velha, o bairro Centro e a Vila Helena devem ficar em alerta, pois com a vazão do rio a tendência é que ele continue elevando ao longo do dia.

A Defesa Civil segue monitorando a situação junto a Light, concessionária que administra a Elevatória de Santa Cecília, e fará um aviso alertando a população sobre os locais afetados.