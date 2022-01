Defesa Civil de Barra do Piraí está em estado de atenção devido as fortes chuvas na região de Lídice e Rio Claro

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2022, 18:54 horas

Barra do Piraí- A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí recebeu às 18h30, informações da Light – concessionária de energia elétrica – com “Alerta de Atenção” devido às fortes chuvas na região de Lídice e Rio Claro, na tarde desta quinta-feira, dia 6.

A Empresa informou que permanece monitorando os níveis do rio Piraí. Havendo necessidade, será emitido Alerta para aviso aos moradores. No momento, Barra do Piraí entra em estado de “Atenção”.

A Secretaria de Defesa Civil da Prefeitura de Barra do Piraí também informou que há RISCO DE INUNDAÇÃO no Rio Piraí, devido a fortes chuvas na região à montante.

Neste momento equipes estão percorrendo os bairros ribeirinhos do rio Piraí, emitindo este alerta de risco.