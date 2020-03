Defesa Civil de Barra do Piraí interdita Ponte Irmãos Di Biase

Matéria publicada em 1 de março de 2020, 21:23 horas

Barra do Piraí – A Defesa Civil de Barra do Piraí interditou a Ponte Irmãos Di Biase, conhecida como “Ponte do Royal”, por volta das 20h30 deste domingo (1), devido as fortes chuvas que encheram o Rio Paraíba do Sul.

Na nota emitida pelo órgão explicou que técnicos, em conjunto com a Guarda Municipal, monitoraram elevação do rio por odo o fim de semana. As equipes também visitaram os bairros afetados pela cheia.

“Defesa Civil pede que a população evite sair de carro para o Centro de Barra do Piraí, uma vez que a única via de acesso será a Ponte Getúlio Vargas, a Ponte Metálica” – concluiu em nota.

Para casos de emergência, procurar o órgão pelo número 199.

De acordo com a pasta, algumas famílias, atingidas pelas cheias do rio, saíram de suas casas para residências de parentes, amigos e vizinhos. A Secretaria de Assistência Social está à disposição em casos como estes, para cadastros futuros ou amparo a possíveis vítimas das chuvas ou das cheias do Paraíba do Sul.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, disse que, além de escolas do município, ginásios municipais também estarão à disposição para receber possíveis desalojados.

Rio Paraíba

De acordo com a ANA (Agência Nacional de Águas), a vazão do Rio Paraíba na UEL Santa Cecília Barra do Piraí está em 828 m³/s (metros cúbicos por segundo) e que segue aumentando rapidamente nas últimas 24h. Por volta das 22h, de sábado (29), a vazão do rio era de apenas 430 m³/s.