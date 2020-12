Defesa Civil de Barra Mansa desmente informação sobre cheias no Rio Bananal

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 16:36 horas

Barra Mansa– Com a chuva que caiu em Barra Mansa no início da tarde desta quarta-feira (16), a população que mora próximo aos rios da cidade ficou em alerta. Apesar da intensidade, a Defesa Civil informou que até a publicação desta nota, nenhuma ocorrência foi registrada.

O coordenador da pasta, Jonas Rodrigues Leite, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE para desmentir a informação que o Rio Bananal iria subir e com isso alagar ruas e casas na região da Colônia Santo Antônio.

– Estou indo pessoalmente em Bananal, pois alarmaram a população da Colônia dizendo que o rio iria subir. Não há previsão de chuvas para Bananal, liguei para a Polícia Florestal e Militar de lá, uma me informou que não havia chovido e a outra que tinha chovido dentro da normalidade, não o suficiente para encher o Rio Bananal. Estou indo lá para obter mais informações e fazer um vídeo, para mostrar como está a situação. Estão usando o nome da Defesa Civil indevidamente e espalhando o pânico na população – explicou.