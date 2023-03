Defesa Civil de Barra Mansa divulga balanço de ocorrências no final de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de março de 2023, 12:00 horas

Equipes registraram 50mm de chuva e 11 chamadas no total

Barra Mansa – Com um total de 50 milímetros de chuvas acumuladas e rajadas de vento entre sábado e domingo, a Defesa Civil de Barra Mansa registrou o total de 11 ocorrências, sendo cinco quedas de árvore, quatro alagamentos de via e dois deslizamentos de terra. Esses dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira (6). As equipes do órgão seguem realizando o trabalho de vistoria e recuperação nos locais atingidos. Além disso, ainda nesta segunda-feira, o município receberá a visita de equipes da Defesa Civil Estadual, que irão auxiliar no monitoramento e vistoria dos locais afetados.

Entre os pontos mais atingidos no fim de semana está o bairro Siderlândia e a estrada Colônia x Rialto, que registraram quedas de árvore, obstrução das vias e pontos de alagamento. As equipes da Defesa Civil já estão nos locais para realizar os trabalhos de limpeza, vistoria, desobstrução das vias e recuperação. “Estamos convivendo com um alto índice de chuvas, o que tem gerado ocorrências por diversos bairros. Seguimos em estado de alerta e realizando nosso trabalho de recuperação em conjunto com as secretarias do município, que estão nos auxiliando nos trabalhos e no amparo para todos os moradores de Barra Mansa”, destacou o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos. O órgão segue parceria com as Secretarias de Manutenção Urbana, Ordem Pública, Desenvolvimento Rural, Planejamento Urbano, Administração, Assistência Social e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM).

Previsão

A Defesa Civil divulgou que a previsão para os próximos dias é de chuvas com classificação moderada e forte, com rajadas de vento. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos telefones 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.