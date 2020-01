Defesa Civil de Barra Mansa interdita rua no bairro Roselândia 2

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 09:56 horas

Barranco cedeu por volta das 8h desta sexta-feira (17)

Barra Mansa – A Defesa Civil interditou uma rua no bairro Roselândia 2, na manhã desta sexta-feira (17), em Barra Mansa. A decisão aconteceu após um deslizamento de terra que foi registrado por moradores do bairro, por volta das 8h.

Uma parte da Rua C, Chácara Bela Vista, cedeu após erosão. Cerca de 200 moradores utilizam da rua como acesso ao bairro. Com a rua interditada, os moradores poderão entrar no bairro pela Rua A.

Equipes da Secretaria de Manutenção Urbana estão no local para avaliar as condições de segurança.