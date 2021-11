Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta devido às chuvas

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 11:09 horas

Frente fria que está ocasionando as precipitações irá persistir até domingo, 21, na região

Barra Mansa – A Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro emitiu para esta sexta-feira, 19, alertas de chuvas leves e ocasionalmente moderadas para municípios da REDEC SUL 1, entre eles Barra Mansa. De acordo com o coordenador do órgão na cidade, João Vitor da Silva Ramos, o acumulado das últimas 72 horas na região é de 16,5 mm.

“A frente fria que está ocasionando as chuvas irá persistir até domingo, dia 21. A Defesa Civil de Barra Mansa já está em seu período de monitoramento para o alerta de verão. Se tiver alguma alteração emitida pela Defesa Civil do estado, nós iremos emitir alertas à população através das sirenes nos bairros”, destacou o coordenador, acrescentando que os níveis dos rios Paraíba do Sul, Barra Mansa e Bananal estão normalizados.

A REDEC SUL 1 compreende os municípios do Sul Fluminense no trecho de Itatiaia até Barra do Piraí.