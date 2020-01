Defesa Civil de Barra Mansa segue em alerta no período de chuvas

Matéria publicada em 2 de janeiro de 2020, 15:57 horas

Órgão faz diariamente acompanhamento e orienta moradores a entrarem em contato com o órgão ao perceber qualquer risco

Barra Mansa- O ano de 2020 começou e os meses compreendidos entre janeiro e março são caracterizados por períodos de alerta onde as chuvas acontecem com maior frequência e de forma intensa. Com o intuito de sanar maiores consequências ocasionadas por temporais, a Prefeitura Municipal trabalha em constante vigilância. Uma atenção maior é destinada as áreas de risco, como regiões ribeirinhas e locais com possibilidade de deslizamento de encostas.

A Defesa Civil de Barra Mansa tomou diversas iniciativas para este verão, como a reativação de dez sirenes no município. Já no bairro Nova Esperança acontece todo dia 10 de cada mês um simulado com a população. Além disso, houve a disponibilização de um cadastro via SMS que pode ser feito através do envio do número do CEP para o 40199, o morador ao informar dados referentes à sua localização receberá comunicados sobre a ocorrência de chuvas.

A prefeitura de Barra Mansa reforça a importância de o munícipe entrar em contato com a Defesa Civil a qualquer indicação de chuva forte, o número de telefone do órgão é 199.

O coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, Sérgio Mendes, o Serginho Bombeiro, pontuou medidas a serem tomadas que contribuem com o trabalho da Defesa Civil e busca a resolução de problemas.

– É importante uma conscientização da população para que as chuvas não tragam grandes problemas aos moradores, como descartar o lixo de forma correta a fim de não aumentar o risco de enchentes – destacou Sérgio.

O coordenador ainda ressaltou a importância da união entre moradores e o poder público.

– Enfatizamos que as pessoas que moram próximo as encostas ou a beira dos rios busquem a Defesa Civil para que a mesma compareça ao local e ao ouvir o acionamento das sirenes, deixem a localidade o quanto antes – frisou.