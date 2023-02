Defesa Civil de Barra Mansa segue em estado de alerta - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de fevereiro de 2023, 12:26 horas

Órgão vistoria pontos atingidos pelas chuvas e monitora nível dos rios

Barra Mansa – A Defesa Civil de Barra Mansa segue em estado de alerta por conta do alto índice de chuvas no município. Nessa quarta-feira, dia 15, o órgão divulgou o balanço de ocorrências nas últimas 24 horas. Ao todo foram 17 casos: seis deslizamentos de terra, cinco pontos de alagamento, quatro imóveis interditados e duas quedas de árvore. As equipes já estão avaliando os pontos atingidos e iniciando os trabalhos de monitoramento e recuperação. As pessoas que tiveram suas casas atingidas foram prontamente encaminhadas para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH)

As equipes também monitoram a situação dos rios da cidade, que permanecem elevados, mas abaixo do nível de segurança.

Somente no pluviômetro do bairro Vila Nova foi registrado um total de 64mm de chuva acumulados – o que é classificado como chuva muito forte. O coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, alertou que o órgão segue de prontidão para os próximos dias de chuva em Barra Mansa. “Estamos sempre em estado de alerta, principalmente nesse período do ano em que as chuvas não cessam. É importante frisar que a população tenha consciência para os riscos que ela sofre ao realizar atividades sem a prévia autorização e acompanhamento técnico e em áreas de risco”, ressaltou.

Previsão



O órgão divulgou que o município terá chuvas fortes e moderadas até a próxima sexta-feira, dia 17, com chances deste prazo se estender para a próxima semana. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato com a Defesa Civil de Barra Mansa pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.