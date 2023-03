Defesa Civil de BM interdita área de galpão que desabou no Boa Vista I - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de março de 2023, 16:04 horas

Estrutura colapsou após as fortes chuvas desta segunda-feira (20)



Barra Mansa – Uma área de galpão foi interditada após desabamento na manhã desta terça-feira (21), por agentes da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do município (COMPDEC) de Barra Mansa. O caso aconteceu na Rua Mauro Granato, no bairro Boa Vista I. Não houveram feridos no local.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, inicialmente os imóveis no entorno não foram afetados, mas uma análise mais detalhada dará um panorama sobre as condições do terreno. “Apenas o galpão estava interditado, mas a encosta que fica atrás nos preocupa. Diante da situação e para a segurança dos moradores, nós comunicamos o ocorrido ao Departamento de Recursos Minerais (DRM) e pedimos uma avaliação da área deslizada para verificar o avanço da projeção”, explicou Abreu.

De acordo com o coordenador da COMPDEC, João Vitor da Silva Ramos, o incidente se deu em consequência das fortes chuvas que vêm atingindo o município nos últimos meses. “Nessa área nós tivemos um ponto de deslizamento que causou uma deformação nos pilares do galpão. Com a chuva que voltou a cair ontem, acompanhada de fortes ventos, a estrutura não resistiu e desabou”, explicou João Vitor.

A Defesa Civil segue monitorando áreas de risco da cidade e conta com sirenes de emergência, mas alerta os moradores residentes próximo a encostas que se abriguem em locais seguros ao observar sinais de água escoando pelos morros ou rachaduras. O órgão pode ser acionado através dos telefones 199 e (24) 3028-9370, ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já os bombeiros atendem pelo número 193.