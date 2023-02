Defesa Civil de BM registra 40 ocorrências neste fim de semana - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de fevereiro de 2023, 15:36 horas

Com chuvas de 130mm acumuladas entre sábado (25) e domingo (26), município registrou deslizamentos, interdição de imóveis e obstrução de estradas



Barra Mansa – As fortes chuvas mais uma vez castigaram Barra Mansa e trouxeram prejuízos para a cidade durante este fim de semana. Somente entre sábado (25) e domingo (26), a Defesa Civil do município registrou um total de 40 ocorrências e um acumulado de 130mm de chuva. De acordo com o órgão, os bairros mais afetados foram Vila Nova, Água Comprida, Vista Alegre, Siderlândia, Colônia, Perimetral e o distrito de Floriano.

No total, foram 22 deslizamentos de terra, 10 interdições de imóveis, quatro estradas obstruídas, duas quedas e árvore e duas quedas de muro. De acordo com as equipes, os imóveis que foram interditados sofreram diversos abalos em sua estrutura, prejudicando a segurança dos moradores, que foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

O temporal também causou prejuízos a quatro estradas e ruas do município: as estradas Floriano x Rialto; Santa Rita x Vila Nova e a Rua Osório Gomes de Brito, que já estão desobstruídas. Somente a Rua Francisca Rosa, no bairro Vila Coringa, ainda está passando por processo de recuperação e deve ser desobstruída até o final desta segunda-feira.

O coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, falou sobre os trabalhos e relatou que a equipe segue de prontidão para os próximos dias de chuva. “Esta época do ano é muito complicada por conta do alto índice de chuvas e das consequências que elas trazem para alguns bairros. Estamos sempre atentos e em estado de alerta para atender a população”, destacou o coordenador, pontuando ainda sobre a interdição dos imóveis.

“Infelizmente, a chuva abalou a estrutura de mais 10 casas neste fim de semana, ocasionando na interdição das mesmas. Todos os moradores afetados foram levados à Secretaria de Assistência Social, onde terão abrigo e todo amparo possível neste momento difícil”, encerrou João Vitor.

A Defesa Civil divulgou que os próximos dias no município serão de chuvas fortes e moderadas. Em caso de emergência ou dúvidas, o contato pode ser feito pelos números 199, (24) 3028-9370 ou ainda pelo WhatsApp (24) 98121-3427.