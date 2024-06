Defesa Civil de Resende instala nova câmera para monitoramento de rios

O monitoramento remoto proporciona mais segurança e otimização no tempo de resposta da Defesa Civil para alertas e atendimento das ocorrências, com sistema de câmeras que monitora em tempo real os níveis dos Rios Sesmaria, Pirapetinga e Rio Alambari.

Resende – A Defesa Civil de Resende concretizou nesta quarta-feira (5), o avanço no trabalho de Prevenção, concluindo a instalação de mais uma câmera para monitoramento remoto dos níveis dos principais Rios afluentes do Rio Paraíba do Sul.

